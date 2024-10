Symulował zabójstwo abp. Jędraszewskiego. Sąd go uniewinnił

Podczas gejowskiej imprezy, która odbyła się w 2019 roku w poznańskim klubie Punto Marek M., określający się jako „Drag Queen Mariolkaa Rebell”, trzymał w ręce dmuchaną lalkę ze zdjęciem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i imitował poderżnięcie jej gardła. Na koszulce mężczyzny było widać czerwone plamy, które przypominały ślady krwi.

Prokuratura oskarżyła mężczyznę o publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego oraz o nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Groziło mu nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

W czerwcu 2022 roku sąd uniewinnił Marka M. Mężczyzna od początku nie przyznawał się do winy. Twierdził, że imitowanie morderstwa duchownego nie służył namawianiu do jego popełnienia oraz że chciał w ten sposób "uwypuklić problem" związany z wypowiedzią abp. Jędraszewskiego o zagrożeniu "tęczową zarazą".

Po interwencji prokuratury Sąd Najwyższy uchylił częściowo orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ponowny wyrok

W środę w poznańskim sądzie rejonowym zapadł wyrok w tej sprawie. Marek M. został ponownie uniewinniony.

– W trakcie swojego występu oskarżony nie wykonywał żadnych gestów, które miałyby na celu ośmieszenie czy poniżenie pokrzywdzonego. Jego występ zwłaszcza w części z udziałem rekwizytu nie miał charakteru ani podtekstu seksualnego czy erotycznego. Ponadto trzeba pamiętać, że występy drag queen mają specyficzny charakter. Bywają groteskowe, prześmiewcze, nadmiernie ekspresyjne, przerysowane, co również należy brać do uwagę przy rozpoznawaniu tej sprawy – powiedziała w uzasadnieniu wyroku sędzia Monika Smaga-Leśniewska.

Sędzia wskazała, że osoby publiczne muszą liczyć się z krytyką i wykazywać większą wobec niej tolerancję, tym bardziej, jeśli głoszą "kontrowersyjne" poglądy.

Czytaj też:

USA promują LGBT w Polsce. Brzezinski: Nasz rząd ma obowiązek walczyć na całym świecieCzytaj też:

Spotkanie pro-LGBT podczas Synodu? Wśród uczestników o. James Martin