Kościół włącza się w kampanię "Dzieciństwo bez przemocy”

Słowo przewodniczącego KEP i delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży „Uważni i wspierający – w trosce o dzieci”, wystawa Fundacji Świętego Józefa KEP, połączona z prezentacją kursu edukacyjnego oraz symboliczne podświetlenie na czerwono obydwu katedr w Warszawie – w ten sposób w inicjatywę włącza się również Kościół.

„Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, aby włączyć się w tę inicjatywę, bo bezpieczeństwo dzieci i ich ochrona przed wszelką przemocą jest zadaniem, w którym warto i trzeba działać wspólnie” – podkreślili przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda oraz abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży w opublikowanym w dniu inauguracji kampanii słowie „Uważni i wspierający – w trosce o dzieci”.

Piszą w nim o potrzebie budowania relacji z dzieckiem i wspierania najmłodszych oraz uważności, by dostrzegać niepokojące sygnały i reagować na wszelkie przemocowe zachowania. Zwracają również uwagę na konsekwencje krzywdy doświadczanej w dzieciństwie, które przekładają się na życie dorosłe, m.in. trudności małżeńskie i rodzicielskie. Biskupi dziękują wszystkim wychowującym i troszczącym się w różnoraki sposób o dobro dzieci, a także niosącym pomoc dzieciom krzywdzonym. „Dzieci mają prawo do naszej miłości i troski o nie, wspierania ich rozwoju i dodawania im skrzydeł!” – podkreślają.

Symbolicznym wyrazem uczestnictwa Kościoła w kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” będzie podświetlenie na czerwono obydwu katedr w Warszawie w obchodzonym 19 listopada Międzynarodowym Dniu Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci.

Ogólnopolska kampania

Zainicjowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę ogólnopolska kampania „Dzieciństwo bez przemocy” realizowana jest we współpracy z Krajową Koalicją na rzecz Ochrony Dzieci. Jak wyjaśniają organizatorzy, kampania ma na celu uwrażliwianie na problem krzywdzenia dzieci w Polsce i wspieranie w reagowaniu na przemoc wobec małoletnich, a także promowanie idei uważnego rodzicielstwa i promocję systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Zachęcają oni instytucje i organizacje w całej Polsce, by w czasie trwania kampanii – od 8 października do 19 listopada br. – podjęły różne inicjatywy edukacyjne dotyczące ochrony dzieci przed krzywdzeniem i włączyły się w nią poprzez podświetlenie na czerwono budynku w finałowym dniu kampanii na znak symbolicznego sprzeciwu wobec krzywdzeniu dzieci. Wszelkie inicjatywy można zgłaszać na stronie dziecinstwobezprzemocy.pl

Jednym z takich działań jest wystawa „Poznaj. Reaguj. ZadbajMY o godne dzieciństwo”, którą organizuje Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. W dniach 21-28 października br. w Warszawie zostanie zaprezentowana instalacja ukraińskiej artystki Uliany Krekhovets, będąca nawiązaniem do międzynarodowego kursu edukacyjnego, który ona ilustrowała. Projekt Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej „SAFEGUARDING. Ochrona małoletnich w środowisku kościelnym” powstał z inicjatywy Centrum Godności Dziecka we Lwowie i zaangażowało się w niego 6 krajów, w tym Polska. Kurs online pomaga poznać podstawowe czynniki, które umożliwiają wykorzystywanie małoletnich oraz sposoby jak temu zapobiec w Kościele. Inauguracja wystawy odbędzie się 21 października o godzinie 12.00 w Kolektywnej Instytucji Kultury „Prześwit” przy ul. Freta 29. Więcej informacji na stronie fsj.org.pl

