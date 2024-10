Jest czerwona nota Interpolu za Pawłem Szopą

O wystawieniu czerwonej noty Interpolu za Pawłem Szopą poinformowała w czwartek Polska Agencja Prasowa.

Paweł Szopa poszukiwany. Interpol wystawił czerwoną notę

Twórca marki odzieży patriotycznej Red is Bad jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).

Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Obecnie nie wiadomo właściwie, gdzie konkretnie przebywa biznesmen. "Rzeczpospolita" informowała, że być w jednym z państw Ameryki Południowej. Dziennik podkreślił, że tylko cztery kraje tego kontynentu nie respektują ekstradycji. Są to: Kolumbia, Boliwia, Paragwaj i Urugwaj.

Co śledczy zarzucają twórcy Red is Bad?

Przypomnijmy, że twórca Red is Bad jest już poszukiwany na podstawie listu gończego. Wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni, co dało podstawę do poszukiwania go listem gończym.

Sformułowane wcześniej zarzuty wobec Szopy, a także Michała K., byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 K.k.) oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 1 i 2 K.k.).

Szopa bez listu żelaznego

Przypomnijmy, że Paweł Szopa wnioskował o wydanie wobec niego listu żelaznego. We wtorek jego wniosek został odrzucony. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że list żelazny podejrzanego nie jest wystarczającym środkiem zabezpieczającym dla toku postępowania.

– Pozostawanie na wolności i odpowiadanie z wolnej stopy nie gwarantuje, że oskarżony nie będzie np. nakłaniał do składania fałszywych zeznań, czy też nie będzie się oddalał z ustalonego miejsca pobytu w kraju – argumentował prokurator.

