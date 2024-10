Aborcja i in vitro na KUL. Mocny apel do władz uczelni

Instytut Ordo Iuris wystosował apel do rektora KUL. Chodzi o wydział medyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który rozpoczął działalność wraz z początkiem roku akademickiego. W wywiadzie dla portalu Rynek Zdrowia przedstawiciele władz Collegium Medicum KUL zapowiedzieli włączenie w program nauczania praktyk takich jak zapłodnienie in vitro, eutanazja czy aborcja.

Prof. Michał Zembala, prorektor ds. klinicznych i rozwoju badań medycznych, stwierdził, że "o wszystkich elementach związanych z rozrodem, wspomaganiem rozrodu, planowaniem rodziny" studenci będą uczeni "zgodnie ze współcześnie obowiązującym standardem i wiedzą".

Instytut Ordo Iuris podkreśla w apelu do rektora KUL, że sugestie formułowane przez władze wydziału mogą świadczyć, że będzie on służył "celom przeciwnym nauce katolickiej i podtrzymywaniu eugenicznych standardów sprzecznych z podstawowym powołaniem lekarzy, jakim jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego". Instytut wzywa ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego do podjęcia stosownych działań i zadeklarowania, że program nauczania w Collegium Medicum będzie uwzględniał katolicki charakter uczelni.

"Fachowcy z wąskimi horyzontami"

"Z niepokojem odnotowaliśmy medialne zapowiedzi redukcjonistyczne przedstawicieli władz Collegium Medicum KUL, którzy chcieliby sprowadzić kształcenie lekarzy na katolickim uniwersytecie do produkcji co prawda fachowców, lecz z zawężonym horyzontem moralnym podejmowanych działań" – pisze Ordo Iuris.

W ocenie Instytutu, "w takich kategoriach należy odczytywać zapowiedź włączenia w program nauczania studentów medycyny eugenicznych praktyk i zabiegów nieuwzględniający sumienia lekarzy i społecznych konsekwencji wykonywanych praktyk. Stoi to w rażącej sprzeczności z misją katolickiego uniwersytetu".

Ordo Iuris wskazuje, że statut KUL podkreśla, iż "realizacja zasady wolności nauki powinna pozostawać w zgodzie z Objawieniem i nauczaniem Kościoła". Instytut przypomina również wypowiedzi patrona uniwersytetu – papieża Jana Pawła II. W kontekście in vitro, mówił on o "technikach sztucznej reprodukcji", które "stwarzają możliwość nowych zamachów na życie" oraz "redukują życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować". Ordo Iuris przytacza również słowa papieża dotyczące aborcji i eutanazji. Jan Paweł II podkreślał, że "uśmiercenie nigdy nie może zostać uznane za działanie lecznicze, nawet wówczas, gdy jedyną intencją jest spełnienie żądania pacjenta".

W apelu przywołano słowa prof. Bogdana Chazana – ginekologa i położnika. Podkreślił on, że lekarzy wykształconych na KUL powinna cechować "afirmacja cudu życia, a nie jego negacja, ochrona życia i zdrowia według aktualnej medycznej wiedzy opartej na dowodach, ale przy pomocy metod, które nie będą stwarzać zagrożenia dla sumienia lekarzy i pacjentów ukształtowanego według prawdy Objawienia i nauki społecznej Kościoła".

