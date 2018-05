Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS odrabia straty, ale wciąż potrzebuje koalicjanta, SLD dogania Kukiz'15

Partia Jarosława Kaczyńskiego poprawiła swój wynik w stosunku do poprzedniego badania o 2,6 pkt. proc. Wynik ten, nie umożliwiłby jednak Prawu i Sprawiedliwości sprawowania samodzielnych rządów. Na drugim miejscu, z wynikiem 28,3 proc. uplasowała się Platforma Obywatelska. To wzrost o 1 punkt proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Kukiz'15, na który chce obecnie głosować 9,8 proc. Polaków. Ruch Pawła Kukiza zanotował spadek o 3,3 punktów proc.

Niemal na równi z Kukiz'15 prezentuje się wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który w sondażu uzyskał 9,7 proc. W stosunku do sondażu z kwietnia to wzrost o 1,1 punktów proc. Swoją reprezentację w Sejmie miałoby także Polskie Stronnictwo Ludowe. Na Ludowców chęć oddania głosu zadeklarowało 5,7 proc. pytanych, co oznacza spadek poparcia o 0,5 pkt. proc.

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego: Nowoczesna – 2,3 (-1,6), Wolność - 1,8 (+0,7) i Partia Razem - 1,3 (bz).

Przy takich wynikach wyborów podział mandatów prezentowałby się następująco:

Przeliczenie poparcia na mandaty wykonał politolog Marcin Palade.