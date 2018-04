Sondaż dla DoRzeczy.pl: PiS potrzebuje koalicjanta, Kukiz zyskuje 19 mandatów

Z sondażu wynika, że do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań: PiS, PO, Kukiz'15, SLD oraz PSL.

PiS traci, opozycja odrabia

Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 38,2 proc. badanych (spadek o 1,2 p.p. w porównaniu z poprzednimi badaniami z początku kwietnia). Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z wynikiem 27,3 (spadek o 1 p.p.). Na trzecie miejsce podium powraca ruch Kukiz'15 z poparciem 13,1 (wzrost o 4,2 p.p.). Czwarte miejsce zajęło SLD z wynikiem 8,6 proc. (spadek o 0,7 p.p.). Ostatnią partią, która w badaniu przekracza próg wyborczy jest PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyskała 6,2 proc. (wzrost o 0,2 p.p.).

Kto pod progiem wyborczym?

Do Sejmu nie dostałaby się Nowoczesna Katarzyny Lubnauer z wynikiem 3,9 proc. (-0,4 p.p.), partia Razem, która uzyskała 1,3 proc. (-0,8 p.p.), ani partia Wolność, którą wskazało 1,1 proc. respondentów (-0,3 p.p.). 0,3 proc. ankietowanych wskazało inne ugrupowania.

Jak wyglądałby podział mandatów?

W porównaniu z poprzednim sondażem dla DoRzeczy.pl, Prawo i Sprawiedliwość traci tylko jeden mandat. To już drugie badanie z rzędu, w którym partia Jarosława Kaczyńskiego nie uzyskuje wyniku, który gwarantowałby jej samodzielne rządy. Gdyby wybory potoczyły się tak, jak sugeruje to sondaż, to PiS musiałby szukać koalicjanta.

Z kolei druga w badaniach Platforma Obywatelska w porównaniu z sondażami z marca straciłaby aż 15 mandatów i wprowadziłaby 142 posłów. Ruch Pawła Kukiza zyskałby natomiast aż 19 dodatkowych mandatów (łącznie 56 mandatów) i stanowiłby trzecią siłę w Sejmie. SLD w porównaniu z badaniami z początku kwietnia straciłoby natomiast 4 mandaty. 19 mandatów (+1) przypadłoby Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.

Przeliczenie poparcia na mandaty wykonał politolog Marcin Palade.

W porównaniu z badaniami z początku kwietnia możemy zaobserwować przepływ elektoratu. W następujących okręgach PiS straciłby po jednym mandacie: Wrocław, Lublin, Warszawa, Białystok. Partia Jarosława Kaczyńskiego zyskałaby natomiast po jednym mandacie w Sieradzu, Tarnowie i Siedlcach.

Z kolei w przypadku Platformy Obywatelskiej widać, że w stosunku do poprzedniego miesiąca partia straciłaby po jednym mandacie w: Wałbrzychu, Chełmie, Łodzi, Sieradzu, Tarnowie, Warszawie, Opolu, Rybniku, Katowicach, Elblągu, Poznaniu, Szczecinie. W Kielcach partia straciłaby dwa mandaty, a w Pile aż trzy.

Ruch Kukiz'15 zyskałby po jednym mandacie w Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu, Lublinie, Chełmie, Zielonej Górze, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gliwicach, Rybniku, Katowicach, Kielcach, Elblągu, Poznaniu, Szczecinie. Ponadto ugrupowanie zyskałoby aż dwa mandaty w okręgu warszawskim.

Z kolei SLD straciłoby po jednym mandacie w Legnicy, Piotrkowie, Rzeszowie oraz Gliwicach.

PSL zyskałoby jeden mandat w Zielonej Górze, ale straciłoby dwa: jeden w Piotrkowie i jeden w Pile.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaką partię będą głosować.



Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl

Czytaj także:

Sondaż dla DoRzeczy.pl: Koniec samodzielnych rządów PiS