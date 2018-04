Sondaż dla DoRzeczy.pl: Koniec samodzielnych rządów PiS

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie DoRzeczy.pl wynika, że do Sejmu weszłoby 5 ugrupowań: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Kukiz'15 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.

Opozycja odrabia straty

Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 39,4 proc. badanych (spadek o 7,4 p.p. w porównaniu z poprzednimi badaniami). Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska z wynikiem 28,3 (wzrost o 2,6 p.p.). Co ciekawe, zmienia się również pozycja na najniższym stopniu podium. Na trzecie miejsce awansuje SLD z wynikiem 9,3 proc. (+ 2,5 p.p.). Na czwartą pozycję spada ruch Pawła Kukiza uzyskując 8,9 proc. (+ 1 p.p.). Ostatnią partią, która w badaniu przekracza próg wyborczy jest PSL. Partia Władysława Kosiniaka-Kamysza uzyskała 6 proc. (+0,9 p.p.).

Kto pod progiem wyborczym?

Do Sejmu nie dostałaby się Nowoczesna Katarzyny Lubnauer z wynikiem 4,3 proc. (-0,4 p.p.), partia Razem, która uzyskała 2,1 proc. (+0,4 p.p.), ani partia Wolność, którą wskazało 1,4 proc. respondentów (+0,8). 0,3 proc. ankietowanych wskazało inne ugrupowania.

PiS traci 48 mandatów i zdolność samodzielnego rządzenia

W porównaniuz poprzednim sondażem dla DoRzeczy.pl, Prawo i Sprawiedliwość traci aż 48 mandatów. Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego pierwszy raz od dawna nie uzyskuje w sondażu wyniku, który gwarantowałby jej samodzielne rządy. Gdyby wyniku wyborów potoczyły się tak, jak sugeruje to sondaż, to PiS musiałby szukać koalicjanta.

Z kolei druga w badaniach Platforma Obywatelska w porównaniu z sondażami z marca zyskuje 18 mandatów. Trzecie SLD, które w badaniach osiąga wynik umożliwiający powrót do Sejmu, może liczyć na 37 mandatów. Tyle samo mandatów uzyskałby czwarty (pod względem ilości oddanych głosów) ruch Pawła Kukiza (+ 8 mandatów w porównaniu z poprzednimi badaniami). 18 mandatów (+7) przypadłoby Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 kwietnia 2018 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1209 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały na jaką partię będą głosować. Sondaż wykonała pracownia Estymator www.estymator.com.pl