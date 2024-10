Sikorski lepszym kandydatem dla PiS

Cały czas nie wiadomo, kto będzie reprezentował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich dwie największe formacje. W KO to najprawdopodobniej Rafał Trzaskowski, choć ostatnio coraz więcej mówi się o możliwym starcie Radosława Sikorskiego. Z kolei kandydatem PiS może być szef IPN Karol Nawrocki, jednak pojawiają się doniesienia o starcie Przemysława Czarnka.

Wirtualna Polska przedstawiła ankietowanym w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dwa alternatywne scenariusze. W jednym kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest Rafał Trzaskowski, a w drugim Radosław Sikorski.

Trzaskowski daje pewne zwycięstwo w pierwszej turze

"W przypadku startu prezydenta Warszawy chęć oddania na niego głosu deklaruje 39,4 proc. ankietowanych. Z takim wynikiem Trzaskowski wszedłby do drugiej tury wyborów prezydenckich. Za nim plasuje się prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, na którego chce zagłosować 26,6 proc. respondentów. Choć jego kandydatura nie jest pewna, to coraz częściej pojawiają się głosy, że to właśnie jego wystawi do wyborów Prawo i Sprawiedliwość. Do drugiej tury nie weszliby: obecny marszałek Sejmu, możliwy kandydat z ramienia Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (11,4 proc.), kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (9,3 proc.) ani ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (5,9 proc.), której nazwisko pojawia się w spekulacjach o możliwym kandydacie Lewicy. 7,4 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos" – czytamy.

Tymczasem w przypadku sondażu z Radosławem Sikorskim, to nie kandydat KO odnotowuje najlepszy wynik w pierwszej turze. Na Sikorskiego oddałoby 25,5 proc. badanych, ale minimalnie wyprzedza go Karol Nawrocki – 26 proc.

"Lepszymi wynikami mogą pochwalić się też pozostali kandydaci. Na Szymona Hołownię głos w tym scenariuszu oddałoby 15,1 proc. ankietowanych. Po piętach depcze kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, na którego zagłosowałoby 13 proc. badanych. Także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zyskuje większe poparcie. Na potencjalną kandydatkę Lewicy wskazało 8,5 proc." – opisuje WP.

W takim scenariuszu odnotowano też wyższy odsetek osób niezdecydowanych. 11,9 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem".

