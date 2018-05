Rzecznik Wałęsy grozi dziennikarzom. "Jak jeszcze raz napiszecie Bolek..."

Portal Niezależna.pl zamieścił artykuł pt. "Wałęsa ogłosił - jedzie na Wiejską. Dostał odpowiedź z Kancelarii Sejmu. I co teraz zrobi "Bolek"? To nie spodobało się rzecznikowi Wałęsy, Mirosławowi Szczerbie. Zagroził on portalowi, że jeśli jeszcze raz użyje w odniesieniu do Wałęsy słowa "Bolek" (według dokumentów IPN właśnie takim pseudonimem posługiwał się były prezydent w czasie swojej współpracy z SB), może spodziewać się pozwu sądowego. Miałoby chodzić o naruszenie dóbr osobistych Wałęsy.

Jakiś czas później Szczerba dodał, że wymaga od dziennikarzy szacunku nie tylko wobec Lecha Wałęsy. "Tak samo z pełnym szacunkiem wyrażam się o śp.Prezydencie prof. Lechu Kaczyńskim, niezależnie od tego, jak prywatnie oceniam jego osobę i Prezydenturę" – napisał.