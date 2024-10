Mogą gadać swobodnie, nikt ich nie oskarży o rasizm, seksizm ani o "mowę nienawiści". Gdy biały opowiada dowcipy o Murzynach, zostaje rasistą, a za dowcipy o kobietach dostanie etykietę "męska szowinistyczna świnia". Jednocześnie feministki nigdy nie nazwą męską szowinistyczną świnią żadnego Murzyna. Murzynom wolno mówić o kobietach "baby". No a skoro wolno, to się wypowiadają zupełnie swobodnie na temat Kamali Harris.

Czarni mężczyźni nie lubią kobiet w polityce. Baba ma co innego do roboty, a nie zarządzanie facetami – tak myślą Murzyni. Na Baracka Obamę głosowali entuzjastycznie, bo to chłop. Kamali nie traktują poważnie i jej nie lubią.