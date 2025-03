Amerykanie chcą dostępu do złóż metali na Ukrainie. Gdy Ukraina (w ramach spłaty swoich długów) odda złoża w dzierżawę, wówczas przyjadą tam Amerykanie i staną się… BUFOREM pomiędzy Rosją a Polską. Ruscy nie będą atakować terenów, na których są Amerykanie. Takie rozwiązanie wzmacnia bezpieczeństwo Polski dużo bardziej niż to, co mamy teraz.

Europejskie koncepcje zabezpieczenia się przed Putinem poprzez wciągnięcie Ukrainy do NATO są żałosne, bo nierealne. Największym udziałowcem NATO są Stany Zjednoczone. Bez ich zgody Ukraina do NATO nie wejdzie. Skoro Ameryka mówi „nie”, to gadanie o przyjmowaniu traci sens. Europejscy przywódcy marnują czas.

***

Oficjalne stanowisko USA jest takie: umiarkowanie utalentowany komik, Wołodymyr Zełenski, naciągnął Stany Zjednoczone na kwotę 350 mld dol., aby toczyć wojnę, której nie dało się wygrać. Złośliwa wzmianka na temat komika pochodzi od prezydenta Trumpa, natomiast cała reszta jest OFICJALNYM stanowiskiem USA, które prezentują sekretarz stanu, sekretarz obrony, finansów, kongresmani, senatorowie…