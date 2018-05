3550 zł na rękę? Ile zdaniem Polaków powinni zarabiać posłowie?

Z sondażu wynika, że niemal połowa badanych (49 proc.) uważa, że politycy powinni zarabiać nie więcej niż 5000 złotych brutto, czyli 3550 złotych netto.

Z kolei 30 proc. respondentów stwierdziło, że pensje posłów powinny wynosić od 5001 do 7000 zł. To oznaczałoby, że "na rękę" posłowie otrzymywaliby od 3551 do 5292 zł.

Jedynie 4 proc. ankietowanych twierdzi, że parlamentarzyści powinni zarabiać od 10001 do 12500 zł brutto, czyli 7035 - 8776 zł netto. Jeszcze mniej, bo tylko 3 proc. badanych, uznało, że posłowie powinni zarabiać ponad 12500 zł, czyli ponad 8776 zł netto.

Sondaż został przeprowadzony na panelu Ariadna w dniach 11-14 maja 2018 r. na ogólnopolskiej próbie 1076 osób.