Żyją od pierwszego do pierwszego. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności

Wśród tych, którzy je posiadają, co trzeci musiał w ciągu ostatniego roku sięgnąć po odłożone pieniądze z powodu wzrostu kosztów życia lub sytuacji gospodarczej, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie VeloBanku. Ponad połowa oszczędzających i inwestujących (53 proc.) odkłada przede wszystkim na tzw. czarną godzinę. Wielu Polaków wskazuje wysokie wydatki na żywność i środki codziennego użytku jako główną przeszkodę w budowaniu poduszki finansowej.

"Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, ponad połowa (55 proc.) robi to regularnie. Najczęściej są to osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (62 proc.), osoby z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (67 proc.) i z wyższym wykształceniem (61 proc.). Co trzeci oszczędzający (33 proc.) odkłada środki tylko wtedy, gdy w domowym budżecie pozostają dodatkowe środki, a 7 proc. robi to sporadycznie" – czytamy w komunikacie.

Oszczędności Polaków

Mniej niż połowa (43 proc.) uczestników badania deklaruje, że aktualnie tylko oszczędza pieniądze, podczas gdy blisko co piąty (18 proc.) ankietowany zarówno oszczędza, jak i inwestuje zgromadzony kapitał. Jednocześnie 27 proc. badanych przyznaje, że obecnie w ogóle nie oszczędza ani nie inwestuje. Najczęściej taką odpowiedź wskazują osoby w wieku powyżej 55 lat (34 proc.).

"To, że co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, a co trzeci z posiadających musiał w tym roku sięgnąć po odłożone środki, pokazuje, jak płytka wciąż jest nasza poduszka finansowa. Polacy oszczędzają nie po to, by budować majątek, ale żeby przetrwać kolejny szok cenowy lub pomóc swoim dzieciom. To racjonalna reakcja na doświadczenia ostatnich lat, kiedy inflacja regularnie zaskakiwała domowe budżety" – powiedział główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak, cytowany w materiale.

14% ankietowanych zgromadziło ponad 100 tys. zł. Częściej są to mężczyźni niż kobiety (19 proc. wobec 10 proc.). Taką kwotę częściej deklarują również osoby po 45. roku życia oraz respondenci z wyższym wykształceniem (20 proc.). Jednocześnie co czwarty Polak (25 proc.) przyznaje, że nie posiada żadnych oszczędności.

W ramach badania zapytano ankietowanych również o to, jaki procent miesięcznych dochodów udaje się im odkładać i inwestować. Największa grupa oszczędzających lub inwestujących (23 proc.) deklaruje, że przeznacza na ten cel do 10 proc. swoich wpływów. Niewiele mniej osób (22 proc.) odkłada nie więcej niż 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei 17 proc. respondentów oszczędza do 20 proc. swoich zarobków. Taką odpowiedź częściej wskazują mężczyźni niż kobiety (22 proc. wobec 13 proc.). Co ósmy badany (13 proc.) twierdzi natomiast, że co miesiąc odkłada ponad 20 proc. pensji. Najczęściej są to osoby w wieku 55+ (16 proc.) i 25-34 lata (15 proc.), a najrzadziej respondenci w wieku 35-44 lata (8 proc.).

"W ciągu ostatniego roku 34 proc. osób posiadających oszczędności musiało po nie sięgnąć w związku z sytuacją gospodarczą lub wzrostem kosztów życia. Równocześnie większość respondentów (66 proc.) deklaruje, że nie naruszyła swojej poduszki finansowej. Najczęściej po odłożone środki sięgały osoby w wieku 35-44 lata (46 proc.). Badanie pokazuje również różnice między kobietami i mężczyznami w poziomie zgromadzonych oszczędności. Mężczyźni częściej deklarują oszczędności przekraczające 100 tys. zł, podczas gdy kobiety częściej musiały w ostatnim roku korzystać ze zgromadzonych wcześniej środków (39 proc. wobec 29 proc.)" – czytamy dalej.

Gdzie Polacy odkładają pieniądze?

Polacy, którzy odkładają pieniądze, najchętniej wybierają bezpieczne formy oszczędzania, zapewniające łatwy dostęp do zgromadzonych środków. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest konto oszczędnościowe (65 proc.), które wyprzedza lokatę krótkoterminową (38 proc.) i gotówkę (29 proc.). Co piąty uczestnik badania (21 proc.) korzysta z lokaty długoterminowej, 17 proc. posiada obligacje skarbowe, a 11 proc. odkłada pieniądze na przyszłość na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), podkreślono.

Wyniki badania pokazują, że osoby oszczędzające i inwestujące traktują oszczędności przede wszystkim jako zabezpieczenie na nieprzewidziane sytuacje. Ponad połowa badanych z tej grupy (53 proc.) odkłada pieniądze z myślą o tzw. czarnej godzinie. Na drugim miejscu respondenci wskazali zabezpieczenie emerytalne oraz zgromadzenie środków na wakacje i podróże (po 28 proc.). Co piąta osoba oszczędzająca lub inwestująca gromadzi kapitał z myślą o osiągnięciu niezależności finansowej. W dalszej kolejności badani wymieniali zakup domu lub mieszkania (17 proc.), samochodu lub motocykla (15 proc.), a także zabezpieczenie przyszłości dzieci. Z myślą o ich edukacji lub ułatwieniu im startu w dorosłość oszczędza 14 proc. respondentów. Tyle samo osób odkłada środki na remont. Znacznie rzadziej badani wskazywali na rozwój osobisty (6 proc.).

Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1040 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji badania: lipiec 2026 r. Metoda: CAWI.

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