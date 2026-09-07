Domański o braku pieniędzy dla TK: Nie ma mowy o żadnym głodzeniu

– Tutaj nie ma mowy o żadnym głodzeniu – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, pytany o brak pieniędzy dla Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu na 2027 rok. Minister przekonuje, że musi przestrzegać przepisów dotyczących procedury budżetowej. – Mam nadzieję, że tę sprawę, również finansowania, uda się prędzej czy później rozwiązać. Natomiast nie mogę łamać prawa – stwierdził.

Domański: Zgromadzenie Ogólne TK przyjmuje plan wydatków

Minister tłumaczył, dlaczego dochody i wydatki Trybunału nie znalazły się w projekcie budżetu na 2027 rok. Według Domańskiego plan powinien zostać przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne TK. – To Zgromadzenie Ogólne TK przyjmuje plan wydatków, mówiąc popularnie budżet, i to na bazie planu przyjętego przez ZO TK minister finansów powinien wpisać budżet TK, ale ponieważ ZO TK nie było, ten dokument, który trafił do ministra finansów, on nie spełniał kryteriów – stwierdził Domański.

Minister wyraził jednocześnie nadzieję, że kwestia finansowania Trybunału zostanie rozwiązana. – Mam nadzieję, że tę sprawę, również finansowania, uda się prędzej czy później rozwiązać. Natomiast nie mogę łamać prawa – powiedział.

Rząd nie uwzględnił wydatków TK w projekcie budżetu

Sprawa dotyczy projektu budżetu państwa na 2027 rok. Pod koniec sierpnia Domański poinformował, że nie zostały w nim ujęte dochody i wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że przekazany resortowi dokument nie spełniał wymogów, ponieważ plan nie został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne TK.

28 sierpnia Trybunał Konstytucyjny wydał oświadczenie, w którym zakwestionował stanowisko ministra. „Wypowiedź Ministra Finansów jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych” – przekazał TK. W komunikacie stwierdzono również, że „brak włączenia skutecznie przekazanego planu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2027 jest jaskrawym naruszeniem prawa przez Ministra Andrzeja Domańskiego”.

Święczkowski przekazał projekt 30 lipca

Według informacji przekazanych przez TK prezes Trybunału Bogdan Święczkowski 30 lipca przekazał przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 2027 rok.

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