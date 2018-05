Ciąża jest irytująca, więc zalegalizujmy aborcję? Najbardziej kuriozalny spot w historii Amnesty International

Amnesty International - organizacja, która milczała, kiedy w Wielkiej Brytanii łamano prawa małego chłopca Alfiego Evansa, teraz prowadzi akcję przed referendum w Irlandii, którego celem jest liberalizacja prawa aborcyjnego.

"Co jest irytującego w byciu w ciąży? Amnesty Ireland zapytała o to Irlandki. Już 25.05 referendum w Irlandii, czy odejść od prawie całkowitego zakazu aborcji. My mówimy TAK! Restrykcyjne prawo zagraża wszystkim kobietom w ciąży" – przekonuje na Twitterze Amnesty International Polska. Do wpisu załącza nagranie, na którym kobiety z dziećmi opowiadają o tym, co jest najbardziej irytującego w byciu w ciąży.

Spot ten spotkał się z ostrą krytyką użytkowników Twittera. To tylko ich niewielki wycinek: