Jaki: Mam wrażenie jakby Rafał Trzaskowski i HGW stali po stronie mafii reprywatyzacyjnej

Patryk Jaki na antenie TVP INFO odniósł się do postawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która wciąż nie stawiła się na przesłuchanie przed komisją weryfikacyjną. – Widać, że pani prezydent nie chce tego zrobić. Są jakieś wątki, których się boi. Ogromny majątek został rozkradziony – powiedział.Dodał też, że "będziemy robić wszystko co w naszej mocy, by wypłacić odszkodowania jak największej liczbie osób".

– Hanna Gronkiewicz-Waltz codziennie wspiera Trzaskowskiego. (…) Urzędnicy prezydent Warszawy są sztabem wyborczym Rafała Trzaskowskiego. (…) Teraz Hanna Gronkiewicz-Waltz jest jego szefem sztabu wyborczego – stwierdził Jaki. Mówił też, że "niewiele brakuje i Warszawa wybierze czwartą kadencje HGW, czyli Rafała Trzaskowskiego".

Jaki komentował także happening Rafała Trzaskowskiego, w którym to kandydat PO będzie chodził z ławeczką i rozmawiał na niej z mieszkańcami stolicy o problemach miasta. – Rafał Trzaskowski stawia ławeczkę, a Patryk Jaki proponuje nowe rozwiązania programowe – stwierdził.