Lepiej poprzeć Śpiewaka czy Tyszkę? Jakubiak: Oczywiście, że Tyszkę

Dziennikarz zapytał w pewnym momencie, kogo Jakubiak uważa za lepszego kandydata dla ruchu Kukiz'15: Jana Śpiewaka czy klubowego kolegę Stanisława Tyszkę. Poseł nie miał żadnych wątpliwości: – Oczywiście, że Stanisław Tyszka – zapewnił.

– My jesteśmy trzecim ugrupowaniem politycznym i my potrzebujemy własnego kandydata jako ugrupowanie polityczne – przekonywał polityk podczas rozmowy w Radiu Plus.

Jakubiak ocenił, że ewentualne poparcie kandydatury Jana Śpiewaka powinno być poprzedzone rozmowami i konsultacjami, gdyż to nie jest "czarno-biała postać". – Musimy o tym poważnie porozmawiać – stwierdził.

Kukiz poprze Śpiewaka?

– Ja nikogo nie wystawiam. My wspieramy. Rozmawiałem wczoraj z Jankiem Śpiewakiem. Chłopak zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, z tego względu, że zadeklarował, że przede wszystkim będzie odnosił się do opinii obywateli przez całą kadencję – komentował ewentualną współpracę z działaczem Paweł Kukiz. Jak tłumaczył lider Kukiz'15, chodzi o takie instytucje jak panele obywatelskie czy referenda.

Inni politycy (jak Stanisław Tyszka czy Tomasz Rzymkowski) klubu Kukiz'15 również przyznawali, że poparcie Śpiewaka jest możliwe. Sam zainteresowany przyznał, że jest bardzo zainteresowany współpracą z klubem Kukiz'15.

Śpiewak stwierdził, że istnieje zapotrzebowanie, aby pojawił się kandydat, który reprezentuje interesy mieszkańców Warszawy, a nie partii politycznych. – Myślę, że z Pawłem Kukizem na tej płaszczyźnie możemy znaleźć porozumienie – stwierdził, dodając, że przy zarządzaniu miastem światopogląd schodzi na dalszy plan, gdyż "dziura w drodze nie ma barw politycznych, nie jest prawicowa, ani lewicowa".