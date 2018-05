"Dąży do utrzymania mitu mesjasza dziejowego". Cenckiewicz publikuje notatkę SB nt. Wałęsy

Z informacji podanych przez szefa Wojskowego Biura Historycznego wynika, że zamieszczona przez niego charakterystyka byłego przywódcy "Solidarności" pochodzi z roku 1983. Możemy w niej przeczytać, że Lecha Wałęsę cechuje brak odpowiedzialności w postępowaniu, głupota, cwaniactwo, cynizm i dwulicowość.

"Poprzez prowokacyjne zachowanie dąży do utrzymania swej popularności, mitu przywódcy, wodza, męczennika i mesjasza dziejowego" – czytamy w notatce.

Do zamieszczonej charakterystyki Sławomir Cenckiewicz załączył swój komentarz. "Bezpieka jednak w sprawie Wałęsy wszystko wiedziała i przewidziała... Mogli go wyłączyć, ale nie chcieli, więc mamy efekt gry operacyjnej podniesiony do poziomu Noblisty" – napisał historyk.