Prezydent do polskich piłkarzy: Wy będziecie walczyć na boisku, my będziemy walczyć z emocjami

Podopieczni Adama Nawałki w poniedziałek rozpoczęli przygotowania do mistrzostw świata w Rosji. Tak jak dwa lata temu, przed Euro 2016, najpierw trenują w Juracie, potem udadzą się do Arłamowa. Zgrupowanie ma charakter regeneracyjny i większość piłkarzy przebywa na nim z rodzinami.

Dzisiaj sportowcy złożyli wizytę w prezydenckiej rezydencji na Helu.

W trakcie spotkania z piłkarzami, prezydent podkreślił, że wszyscy wierzą w udany występ biało-czerwonych, ale w piłce nożnej niczego nie można zakładać, ani być pewnym. – Ta odpowiedzialność jest w waszych rękach i wszyscy na was bardzo liczą. Zdajemy sobie sprawę, a przynajmniej ja zdaję sobie sprawę, że to jest sport, a w sporcie bywa różnie. Nieraz murowani faworyci nie są w stanie podołać, a ci, którym nie dawało się żadnych szans, robią świetne wyniki. I na szczęście tak jest, bo w przeciwnym wypadku sport byłby mało ciekawy – mówił. – Wy będziecie walczyć na boisku, my będziemy walczyć z różnego rodzaju emocjami – dodał prezydent.

Chwilę później gospodarz przekazał na ręce selekcjonera Adama Nawałki flagę prezydencką ze specjalnym listem.