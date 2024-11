Wniosek o ukaranie Tuska. "Do zobaczenia na Komisji"

"Właśnie skierowałem wniosek do Komisji Etyki Sejmu o ukaranie posła Donalda Tuska za przekazywanie nieprawdziwych informacji dot. Donalda Trumpa, a następnie kłamanie i publiczne wypieranie się tej wypowiedzi. Na Komisji będę podnosił, że takie zachowanie uderza w żywotne interesy Polski w zakresie bezpieczeństwa i negatywnie wpływa na rozwój sytuacji na Ukrainie" – poinformował w sobotę na portalu X europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

"Do wniosku dołączyłem wszystkie dowody w postaci nagrań oraz wskazałem świadków zdarzenia. Do zobaczenia na Komisji" – napisał były minister rozwoju i technologii.

Kłamstwo Tuska

Jak będą wyglądały relacje Donalda Trumpa z polskim rządem, skoro w przeszłości Donald Tusk nie szczędził krytyki pod adresem przedstawiciela Partii Republikańskiej? Premier przekonuje, że stosunki będą dobre, ale media przypominają jego wypowiedzi.

– Moje pytanie dotyczy pana wypowiedzi podczas spotkania przedwyborczego – o tym, że Donald Trump może mieć związki wręcz agenturalne z Moskwą – zapytała podczas czwartkowej konferencji prasowej dziennikarka "Tygodnika Solidarność". Szef rządu zdecydowanie zaprzeczył: – Nie, tego typu sugestii nigdy nie zgłaszałem.

To kłamstwo. Donald Tusk podczas swojego wystąpienia z 17 marca 2023 r. w Bytomiu mówił, że Donald Trump ma "małe szanse na wygranie kolejnych wyborów". – Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu – przekonywał Tusk.

– Mogę ujawnić, że sztab Donalda Trumpa otrzymał wszystkie materiały z negatywnymi wypowiedziami na jego temat – poinformował w czwartek w rozmowie z portalem wPolityce.pl Dominik Tarczyński. – Donald Trump jest świadomy, co pisała na jego temat żona Radosława Sikorskiego, co mówili o nim polscy politycy, w tym Donald Tusk – przekazał eurodeputowany PiS.

