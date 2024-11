Co ze spotkaniem Duda-Trump? Są dwie możliwości

"Gazeta Wyborcza" podała w piątek, że Andrzej Duda ma udać się do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Prezydent RP miał wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez Trumpa w jego posiadłości w Mar-a-Lago na Florydzie. Miał tam być również premier Węgier Viktor Orban. "GW" stwierdziła, że prezydent nie konsultował swojej podróży ani z rządem, ani z resortem spraw zagranicznych. Mieszko Pawlak z Kancelarii Prezydenta zdementował jednak te doniesienia. – Nie ma planów wylotu dzisiaj – poinformował w rozmowie z Polsat News. Nie sprecyzował jednak, czy do samej wizyty dojdzie w najbliższym czasie.

Nowe informacje w sprawie spotkania Andrzej Duda – Donald Trump przekazał w sobotę Onet. Według ustaleń portalu, w piątek Kancelaria Prezydenta złożyła wniosek o rezerwację samolotu na przelot do USA.

Kiedy Duda spotka się z Trumpem?

Nie ma jeszcze daty wylotu Andrzeja Dudy do Stanów Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta czeka na potwierdzenie terminu spotkania z Donaldem Trumpem. W USA przebywają dwaj ministrowie z KPRP – Marcin Mastalerek oraz Wojciech Kolarski, którzy mają ustalać szczegóły wizyty Andrzeja Dudy.

Według Onetu, są dwie możliwości. Albo prezydent poleci z krótką wizytą w najbliższych godzinach i wróci na poniedziałkowe obchody Święta Niepodległości, gdy m.in. będzie wręczał nominacje generalskie, albo uda się do USA dopiero w przyszłym tygodniu.

Wybory w USA. Ogromny sukces Trumpa

Donald Trump w spektakularnym stylu wygrał wybory prezydenckie w USA i to on zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Do 11 grudnia władze stanów mają czas na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów. Następnie delegują swoich elektorów, którzy 17 grudnia podczas Kolegium Elektorów oddadzą głosy na kandydata, który zwyciężył w danym stanie. Wyniki głosowania ostatecznie zatwierdza Kongres Stanów Zjednoczonych. Nastąpi to 6 stycznia. Nowy prezydent rozpocznie urzędowanie w Białym Domu 20 stycznia. Jego kadencja potrwa cztery lata, do 20 stycznia 2029 r.

