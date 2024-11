Zbyszek na bruku

Wszędzie dookoła słyszę o takich przypadkach. Zwalniają, nie za karę, ale dlatego, że muszą. A czemu muszą? Zacznijmy od początku. No, trzeba przyznać, że mieliśmy do tej pory jedyny pewnik – rosło, gospodarka przodowała w tempie wzrostu, i to nie tylko w rozleniwionej Europie, bo co to za porównanie, ale i w świecie. Byliśmy przykładem dla innych. Byliśmy. Co poszło nie tak?