"Arytmetyka jest nieubłagana". Jaki o wyborach w Warszawie

Wiceminister sprawiedliwości stwierdził, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse na zostanie prezydentem Warszawy. – Arytmetyka jest nieubłagana i wskazuje, kto jest faworytem – mówił podczas konferencji prasowej.

Jaki zaznaczył jednak, że na korzyść kandydata Koalicji Obywatelskiej działa nie tylko fakt, że Platforma Obywatelska zawsze była najsilniejsza w stolicy, ale również to, że popiera go Nowoczesna, która najwięcej głosów uzyskała właśnie w Warszawie.

Polityk zaznaczył jednak, że sondaże pokazują, że jest szansa na zniwelowanie różnic w poparciu między nim a Trzaskowskim. Kandydat Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że istnieje szereg różnic między nim a Trzaskowskim, co daje warszawiakom możliwość wyboru. – Ja proponuje 3 nowe mosty, Trzaskowski żadnych mostów, tylko kładki pieszo-rowerowe. Ja proponuję i Okęcie i CPK, Rafał Trzaskowski tylko CPK. Mieszkańcy Warszawy będą mieli szeroką ofertę i będą mogli już dzisiaj zobaczyć czym się różnimy jeśli chodzi o przyszłość Warszawy – przekonywał Patryk Jaki.

Jaki proponuje elektroniczne aukcje

Podczas konferencji prasowej Jaki zapewniał, że jeżeli zostanie wybrany prezydentem Warszawy, to będzie forsował wprowadzenie powszechnych aukcji i licytacji elektronicznych oraz nowe biuro audytu. – Jak pokazuje praktyka, aukcje prowadzą do oszczędności sięgających 20%, a to w skali Warszawy jest dziesiątki milionów złotych – przekonywał.

Jak podkreślił, do tej pory miasto skorzystało jedynie trzy razy z tego narzędzia. – Wiele informacji, które państwo przekazujecie (...) pokazuje, że biuro audytu nie działa. Jest to jedno z najważniejszych działań uczciwego miasta – mówił, dodają, że dobrze działający audyt pozwala zaoszczędzić miastu duże środki publiczne.

Polityk przekonywał, że zaoszczędzone w ten sposób miliony złotych można by przekazać choćby na inwestycje.

Czytaj także:

Jakub Stefaniak kandydatem PSL-u na prezydenta Warszawy

Czytaj także:

Patryk Jaki pochwalił Gronkiewicz-Waltz. Za co konkretnie?