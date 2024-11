Marsz Niepodległości 2024. Przypominamy trasę

Organizację Marszu Niepodległości można wesprzeć finansowo, a także poprzez wolontariat.

Trasa Marszu Niepodległości

Marsz Niepodległości tradycyjnie wyruszy o godzinie 14:00 z ronda im. Romana Dmowskiego w centrum stolicy. Uczestnicy zgromadzenia przejdą Alejami Jerozolimskimi w stronę Stadionu Narodowego, gdzie będą przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna.

"Nie zapomnijcie, by przed Marszem zaglądnąć do Miasteczka Niepodległości zlokalizowanego w pasażu Wisławy Szymborskiej, w którym będą czekały na Was atrakcje patriotyczne. Dalej alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego przejdziemy na błonia Stadionu Narodowego, gdzie zakończymy Marsz Sceną Niepodległości, na której odbędą się koncerty i przemówienia okolicznościowe" – piszą organizatorzy Marszu.

Miasteczko Niepodległości będzie otwarte od godziny 10:00. O 11:00 rozpocznie się Msza Św. w Kościele Wszystkich Świętych.

Do udziału w wydarzeniu zachęca redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Marsz Niepodległości 11 listopada stał się swego rodzaju instytucją. Co roku tego dnia Polacy mogą pokazać swoje przywiązanie do narodu, tradycji narodowej, mogą pokazać, jak ważne jest dla nich państwo narodowe. Mogą opowiedzieć się za suwerennością i za podmiotowością Polski – mówi Paweł Lisicki w nagraniu opublikowanym na X.

– Dlatego warto pojawić się na tym marszu, warto 11 listopada opowiedzieć się za Polską. I warto oczywiście instytucję marszu wspierać, również finansowo, również w postaci wolontariatu – zachęca redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy".

Czytaj też:

