Utrudnienia w ruchu z powodu Marszu Niepodległości. Komunikat policji

Marsz Niepodległości w Warszawie to nie tylko wielka manifestacja, którą 11 listopada organizują środowiska narodowe z okazji Święta Niepodległości. To również duże zmiany w ruchu drogowym na terenie stolicy.

Na których ulicach w Warszawie został wstrzymany ruch?

Komenda Stołeczna Policji wystosowała specjalny komunikat, adresowany do kierowców.

Z informacji wynika, że utrudnienia dotyczą trzech lokalizacji znajdujących się na trasie Marszu Niepodległości lub w jej bliskim położeniu.

Tym samym wstrzymywany został ruch pojazdów na Wale Miedzeszyńskim (od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Zwycięzców), na al. Zielenieckiej (od Ronda Waszyngtona do ul. Targowej) i na ul. Francuskiej (od Ronda Waszyngtona do ul. Lipskiej).

Pierwsze zatrzymania w stolicy. Znaleziono narkotyki

Wcześniej Komenda Stołeczna Policji opublikowała w mediach społecznościowych komunikat, z którego wynika, że funkcjonariusze zabezpieczający centrum Warszawy w miejscach, gdzie organizowane są zgromadzenia, do godziny 12 zatrzymali 36 osób. 30 z nich miało przy sobie narkotyki. Z kolei pozostałe sześć było poszukiwanych. "Jedna z nich figurowała w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS)" – wskazano.

"Dbając o bezpieczeństwo uczestników dzisiejszych zgromadzeń i uroczystości, policjanci podejmowali działania mające na celu, jak najwcześniejsze wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń. Do jednostek Policji doprowadzono osoby posiadające niebezpieczne przedmioty między innymi noże, pałki teleskopowe i kastet" – czytamy w komunikacie KSP.

Według przewidywań organizatorów Marszu Niepodległości, w tegorocznej manifestacji weźmie udział ponad 100 tys. osób. – Na pewno zainteresowanie jest większe niż w latach ubiegłych — przekazali PAP inicjatorzy wydarzenia.

