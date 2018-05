Rachunki pogrążą Kwaśniewskich?

Czy katowicka prokuratura rozwikła zagadkę tajemniczego majątku Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich, słynnej willi w Kazimierzu Dolnym? Śledztwo "Do Rzeczy" wskazuje, że wokół byłego prezydenta i jego małżonki robi się coraz bardziej gorąco. Dlaczego? Bo prokuratura dysponuje nowymi, ważnymi materiałami – to między innymi specjalnie przygotowana profesjonalna, 200 stronicowa "analiza połączeń telefonicznych" i dane o transakcjach finansowych z kilkunastu rachunków bankowych. Co z tego wynika? Czy śledczy "idą po Kwaśniewskich?"