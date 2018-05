Komorowska: Podczas wyjazdów znajomi wstydzą się mówić po polsku

Prowadząca program na portalu Onet Renata Kim zapytała Annę Komorowską, co ją "najbardziej zabolało" podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Była pierwsza dama najpierw stwierdziła, że smuci ją pogarszająca się pozycją Polski na arenie międzynarodowej. Egzemplifikacją tegoż mogą być jej właśni znajomi.

– Było mi strasznie przykro, jak znajomi powiedzieli, że jeżdżą rok rocznie na narty i że przedtem z dumą rozmawiali po polsku, a teraz się wstydzą. To na mnie zrobiło wrażenie – mówiła Komorowska.

Dziennikarka zapytała ponadto, co byłą pierwszą damę najbardziej ubodło na podwórku krajowym i sama szybko dodała, że dla niej najbardziej bolesne był "festiwal lekceważenia osób najsłabszych". Komorowska odparła, że obecna władza jej zdaniem odwołuje się do do mrocznych stron w człowieku.