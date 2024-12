Afera hejterska powraca. Są wnioski o uchylenie immunitetów sędziom

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetów sędziom: Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. i Jakubowi I. To efekt tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

O sprawie jako pierwszy poinformował w 2019 roku portal Onet.pl. Serwis napisał wówczas, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano proceder kompromitowania sędziów krytycznych wobec rządu. Po tej publikacji do dymisji podał się ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz P. Później ten sam portal ujawnił kolejny wątek afery, który dotyczył innego sędziego, Jakuba I. Po tej publikacji Zbigniew Ziobro usunął go z ministerstwa w trybie natychmiastowym. Postawienie zarzutów czterem sędziom "kluczowe" Jak przekazała portalowi Interia.pl prok. Anna Zimoląg, rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, postawienie zarzutów czterem sędziom sądów powszechnych: Łukaszowi P., Arkadiuszowi C., Przemysławowi R. i Jakubowi I. jest "kluczowe dla toku dalszego postępowania". Nie jest to jedyny ruch ze strony prokuratury. Śledczy złożyli również do Sądu Najwyższego wnioski o wyłączenie z rozpatrywania sprawy Łukasza P., Arkadiusza C., Przemysława R. i Jakuba I. dwóch sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Prokuratorzy wnioskują również o przeprowadzenie testu niezawisłości sędziów. Ostatecznie Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o wyłączenie jednego z nich. Prokuratura nie poprzestaje na wnioskach. Są kolejne działania Jak wynika z komunikatu prokuratury, mimo oczekiwania na rozpoznanie wniosków przez Sąd Najwyższy, "w postępowaniu w dalszym ciągu przeprowadzane są liczne czynności procesowe, mające na celu weryfikację wszystkich okoliczności ujawnionych w śledztwie". Chodzi również o ocenę "ewentualnej odpowiedzialności karnej kolejnych osób". Interia przypomina również, że na wtorek został wyznaczony termin rozpoznania innego wniosku, tym razem dotyczącego tylko Jakuba I. Chodzi o sprawę pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności "w zakresie dodatkowego czynu zabronionego". Czytaj też:

