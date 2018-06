Sprzedaż "Gazety Wyborczej" ostro w dół. "To najsłabszy wynik tytułu kierowanego przez Adama Michnika w historii"

Z analizy serwisu wynika, że najlepiej sprzedającym się w kwietniu dziennikiem był "Fakt". Jego średnia sprzedaż ogółem wyniosła 244 344 egzemplarzy, a więc o 8,28 proc. mniej niż w analogicznym okresie w roku 2017. Na drugim miejscu ze sprzedażą ogółem wynoszącą 118 120 egz. uplasował się "Super Express". Wynik dziennika zmniejszył się o 11,08 proc.

Wirtualnemedia.pl zauważają, że wszystkie dzienniki odnotowały spadek sprzedaży, jednak najwięcej straciła "Gazeta Wyborcza". Choć dziennik Adama Michnika zamyka podium, to jego średni wynik spadł o 19,87 proc. do 96 603 egz. "To największy spadek w zestawieniu i najsłabszy wynik tytułu kierowanego przez Adama Michnika w historii" – podkreśla serwis.