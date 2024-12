Idą święta

Można je zamrozić i wyjąć w Wigilię, aby tuż przed wieczerzą pracy było mniej. Bo lepienie uszek to jednak czasochłonne zajęcie. Uszka z jaśkiem robiła nasza babcia Małgosia. To przepis przywieziony ze Wschodu, dokładnie z okolic Kamionki Strumiłowej, gdzie dziadkowie mieszkali przed wojną. Ugotowane i ostudzone uszka babcia dokładnie polewała olejem i przechowywała w zamrażalniku. Uszka z jaśkiem mają wspaniały smak i według nas bardzo pasują smakiem do świątecznego barszczu.