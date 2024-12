Śmierć profesora UKSW. Zwłoki odnaleziono w samochodzie

Od kilku dni w mediach społecznościowych pojawiały się apele o pomoc w poszukiwaniach dziekana wydziału matematyczno-fizycznego Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W niedzielę odnaleziono samochód zaginionego profesora – w środku auta znajdowało się ciało prof. Mirosława Kurkowskiego. – Na terenie powiatu kłobuckiego został odnaleziony pojazd należący do naszego zaginionego. Tam w lesie, w miejscu oddalonym około kilometr od drogi głównej, przypadkowy spacerowicz natknął się na ten pojazd. Wewnątrz natrafiono również na zwłoki mężczyzny. Niewykluczone, że to jest nasz zaginiony, natomiast nie mamy potwierdzonej jego tożsamości i póki co nie możemy mówić, że to jest ta osoba – przekazała "Gazecie Wyborczej" podkom. Barbara Poznańska, rzecznik policji w Częstochowie.

Komunikat rektora UKSW

"Dziś dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Świętej Pamięci prof. Mirosława Kurkowskiego z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW. Władze Rektorskie, Senat oraz członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie łączą się w bólu z Rodziną Świętej Pamięci prof. Mirosława Kurkowskiego. Składamy najszczersze wyrazy współczucia najbliższej Rodzinie oraz wszystkim których ta śmierć dotknęła wypraszając Miłosierdzia Bożego dla Świętej Pamięci prof. Mirosława Kurkowskiego. W imieniu Senatu UKSW oraz członków społeczności akademickiej Uniwersytetu" – to komunikat rektora uczelni, ks. prof. Ryszarda Czekalskiego.

facebook

Policja nie wie, jaka była przyczyna śmierci profesora z UKSW. – To będziemy wyjaśniać. Na pewno prokurator zarządzi sekcję zwłok i to będzie przedmiotem naszej naszego postępowania – poinformowała podkom. Poznańska.