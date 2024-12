Dymisja ministra w rocznicę rządu? "Powinien ponieść konsekwencje"

W czwartek Wirtualna Polska napisała, że "szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim poinformowała ministra nauki Dariusza Wieczorka (Lewica) o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni".

"Prosiła o zachowanie anonimowości, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi. Kobieta została okrzyknięta donosicielką" – czytamy w tekście. Ponadto, według WP, rektor poinformował ministra w piśmie, że "rozważa podjęcie kroków prawnych" wobec kobiety.

Ujawnione dane sygnalistki. Co dalej z Wieczorkiem?

Do sprawy odniosła się w Polsat News Aleksandra Gajewska (KO), wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Powiedziała, że sygnaliści, którzy "decydują się na takie kroki, muszą mieć 100-procentową pewność, że są zabezpieczone ich prawa, bo kiedy zgłaszają nieprawidłowość są narażeni na potencjalne działania tych, wobec których te działania podjęli".

Gajewska zastrzegła, że nie zna szczegółów tej konkretnej sprawy. – Jeśli potwierdziłby się tezy, że rzeczywiście tak było, że pani sygnalistka spotkała się z taką jednoznaczną reakcją, to zdecydowanie jest to skandaliczne – oceniła.

Zapytana, czy minister Wieczorek powinien podać się do dymisji, jeśli te doniesienia się potwierdzą, posłanka KO odparła: – Myślę, że powinien wtedy – jeśli to się okaże prawdą – ponieść tego konsekwencje. Natomiast co do tego, jakie konsekwencje powinny być, to będzie rozstrzygał premier, kiedy będzie znał całą złożoność tej sytuacji.

W koalicji spodziewają się dymisji ministra

Według najnowszych ustaleń Wirtualnej Polski, która powołuje się na rozmowy z politykami Nowej Lewicy, spodziewają się oni dymisji ministra.

Sieć Obywatelska Watchdog złożyła w piątek do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Wieczorka.

Czytaj też:

Awans dla żony ministra Wieczorka. Uczelnia reaguje na zarzuty