Wojsko wraca do Nowego Miasta nad Pilicą

Planowany Ośrodek Szkolenia WOT, będzie częścią Centrum Szkolenia WOT, a jego otwarcie planowane jest w najbliższych latach. Głównym zadaniem ośrodka będzie realizacja szkoleń i kursów, które umożliwią współdziałanie Wojsk Obrony Terytorialnej z Siłami Powietrznymi i Wojskami Specjalnymi. W szczególności kursy organizacji i zabezpieczenia: lądowisk dla desantów, zrzutowisk zapatrzenia a także organizacji przygodnych lądowisk dla statków powietrznych.

Kolejnym elementem infrastruktury WOT planowanym do rozmieszczenia w Nowym Mieście nad Pilicą będą koszary 61 batalionu lekkiej piechoty, który obecnie jest formowany w Grójcu. Przeniesienie pododdziału nastąpi po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych.

– Wojsko po 18 latach wróciło do Nowego Miasta nad Pilicą. To nie tylko ważne wydarzenie dla tego miasta, ale także dla wojska polskiego. To jest kwintesencja obrony naszego kraju. Wojska operacyjne będą wspierane przez Wojska Obrony Terytorialnej, które doskonale znają dane miejsce i są bardzo mocno związane z lokalną społecznością – stwierdził Mariusz Błaszczak, szef MON.

Dodatkowymi inwestycjami będzie budowa strzelnicy, ośrodka szkolenia walki w terenie zurbanizowanym, hali sportowej, taktycznych torów przeszkód i budynków koszarowych. Docelowo w ośrodku planuje się szkolenie ponad 6 000 żołnierzy w skali roku.