Wrocław: Tramwaj potrącił kobietę. Skład ciągnął fragmenty ciała po torach

Do makabrycznego wypadku doszło ok. godziny jedenastej przy przystanku Stalowa. Tramwaj numer 11 ruszył z przystanku i potrącił 78-latkę. Motorniczy nie zauważył jednak wypadku i tego, że ciało kobiety dostało się pod koła. Jego fragmenty leżały na torach na odcinku kilkuset metrów – aż do kolejnego przystanku przy ul. Pereca.

Motorniczy dowiedział się o wypadku dopiero od policjantów, którzy wkrótce zatrzymali tramwaj. Funkcjonariusze zabezpieczyli też przystanek Stalowa. Policja rozwinęła też taśmę na odcinku między przystankami Stalowa-Pereca.