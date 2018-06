Suski o referendum konsultacyjnym: Ciekawa propozycja, ale jej nie rozumiem

Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, Andrzej Duda przedstawił propozycje pytań, które mają znaleźć się w referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. – Uważałem, że w referendum ws. konstytucji nie powinno być więcej niż 10 pytań, ale zdecydowałem, że zaprezentowany dziś projekt będzie obejmował 15 pytań i chcę, żeby Rada ten temat przedyskutowała – tłumaczył prezydent.

Prezydent przedstawił propozycje pytań referendalnych

Marek Suski powiedział w Polsat News, że prezydent ma prawo do zgłaszania inicjatyw referendalnych, a przedstawione propozycje będą jeszcze konsultowane. – Przyznam się, że to ciekawa koncepcja, pierwszy raz takie referendum konsultacyjne, czyli nie gotowa propozycja do akceptacji, tylko poszukiwanie różnych rozwiązań, które się bardziej społeczeństwu podobają, które się nie podobają. Pierwszy raz coś takiego, zobaczymy jak to wyjdzie. Może to i ciekawa propozycja, choć specjalnie jej jakby nie rozumiem – przyznał.