Robot Sophia studentem Akademii Górniczo-Hutniczej

Impact to okazja do spotkania liderów innowacji z szeregu sektorów, a także możliwość zapoznania się z metodami skutecznej współpracy zmierzającej do kreowania cyfrowej przyszłości. W spotkaniu w Krakowie udział biorą m. in. przedstawiciele rządu, z premierem Mateuszem Morawieckim na czele.

Student robot

Niecodziennym gościem kongresu jest humanoidalny robot Sophia. Jak wskazuje krakow.wyborcza.pl, Sophia jest robotem zaprojektowanym przez firmę Hanson Robotics z Hongkongu. Wyposażona jest w sztuczną inteligencję, co pozwala jej na naukę i dostosowywanie się do ludzkich zachowań. Od swojej aktywacji w 2015 roku udzieliła wielu wywiadów, a w październiku ubiegłego roku otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, stając się pierwszym robotem, który otrzymał obywatelstwo jakiegokolwiek kraju. Teraz robot, który po raz pierwszy odwiedził nasz kraj, stał się także studentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Sophia odebrała indeks z rąk prof. Jerzego Lisa, prorektora ds. współpracy AGH. – Pogłębianie zagadnień związanych z implementacją sztucznej inteligencji jest koniecznością i obowiązkiem dla uczelni, która od początku za cel stawiała sobie odpowiedź na wyzwania przyszłości – przekonywał prorektor. Uczelni zajmuje się m. in. badaniami dot. wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

– Musimy opracować narodową strategię rozwoju sztucznej inteligencji. Tegoroczny Impact jest dla mnie wstępem i inspiracją do tego co nastąpi jesienią – mówił podczas otwarcia kongresu wicepremier, szef MNiSW Jarosław Gowin.

"Geniusz polskiej technologii dziś może rozwijać się w Polsce"

Głos podczas kongresu zabrał szef rządu. – Geniusz polskiej technologii, który kiedyś musiał emigrować za granicę, dziś może rozwijać się w Polsce – powiedział premier.

– Wszystkie start-upy, wszystkich innowatorów technologicznych zapraszamy do Polski. Jest wiele możliwości, poprzez nasze programy współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, rozwoju waszych technologii – zachęcał Mateusz Morawiecki. Polityk nawiązał także do walki z mafiami wyłudzającymi VAT: – Dzięki wykorzystaniu analizy danych osiągnęliśmy gigantyczny sukces w walce z mafiami VAT-owskimi, a to stworzyło mały cud gospodarczy Polski, w którym dzisiaj mamy szansę funkcjonować (...) Jestem wdzięczny tym różnym start-upom, tym różnym wspaniałym innowatorom, bo dzięki nim już w pierwszym roku funkcjonowania tej współpracy udało nam się uszczelnić system podatkowy w Ministerstwie Finansów i zaoszczędzić ok. 0,5 mld dolarów.