Mazurek: Sojusz opozycji i urzędników UE stał się faktem

Rafał Trzaskowski stwierdził, że ze względu na "łamanie praworządności" fundusze unijne zostaną "zamrożone" dopóki nie wygra kandydat PO. "Na szczęście dzięki naszym staraniom pieniądze nie przepadają, tylko będą mrożone. Jak wygramy kolejne wybory, to będą odmrożone i Warszawa skorzysta z olbrzymich pieniędzy na inwestycje" – powiedział Trzaskowski w Radiu Zet.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek odniosła się już do słów Trzaskowskiego na konferencji prasowej. Wicemarszałek Sejmu oceniła, że to skandaliczne słowa i świadczą o sojuszu opozycji z urzędnikami UE. – Zadaje publiczne pytanie Grzegorzowi Schetynie: kto, kiedy, z kim i gdzie zawarł taką umowę? Czy on potwierdza te słowa, czy też tych słów nie potwierdza? To pokazuje również to, że sojusz opozycji, Platformy i urzędników UE, naszych przeciwników stał się faktem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że działają przeciwko Polsce, interesom Polaków i Polski w UE. To, co dzisiaj wypowiedział Trzaskowski w stacji radiowej, stało się faktem. Jeszcze raz powtórzę: kto, kiedy i gdzie zawarł taką umowę – powiedziała.