Znów tragedia po dopalaczach. Mężczyzna zabił się widelcem

28 latek zmarł w wyniku samookaleczenia się widelcem – wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok. Jak podaje Radio Poznań mężczyzna w chwili śmierci był pod wpływem dopalaczy. Jak przypomina rozgłośnia, ostatni czas to wysyp tragicznych zdarzeń z udziałem groźnych substancji.

W poniedziałek we wsi Jeglia w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono ciało 18 latka. Obok leżał jego brat bliźniak, którego w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Najprawdopodobniej obaj zażyli niedozwolone środki chemiczne.

Od początku roku do kilkuset zatruć dopalaczami doszło na Śląsku i w województwie łódzkim. A na początku czerwca w Trzebiatowie, w województwie zachodniopomorskim doszło do 20 zatruć dopalaczami. Osoby, które się zatruły, trafiły do szpitala.

Policja od kilku tygodni publikuje apele, w których przypomina, że nie ma bezpiecznych dopalaczy. zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią. Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.