Dulkiewicz też dostaje groźby? "Cierpi moja córka"

"Nożem ją na WOŚP kara musi być" – wpis o takiej treści pojawił się na jednym z forów internetowych pod banerem zapowiadających protest mieszkańców Gdańska zaplanowany na piątek 17 stycznia. Na plakacie widać podobiznę Aleksandry Dulkiewicz z karykaturalnym uśmiechem. Pod spodem widnieje hasło: "Dulkiewicz do dymisji".

"Czy wydarzenia sprzed 6 lat czegoś nas nauczyły? Widząc podobne wpisy, mam wrażenie, że nie… Niedawno fala hejtu uderzyła w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka – symbole dobra i solidarności. Dziś i mnie ktoś życzy śmierci" – napisała prezydent Gdańska. "Jak wiele jeszcze musi się wydarzyć? Czy kolejna kampania nienawiści musi zakończyć się czyjąś śmiercią, byśmy powiedzieli w końcu 'dość'? Jako osoba publiczna wiem, jak radzić sobie z hejtem. Jednak on nie dotyka tylko i wyłącznie mnie. Cierpią na tym moi najbliżsi, w tym moja córka. Czy naprawdę chcemy, by tak wyglądała nasza rzeczywistość?" – pyta poruszona Dulkiewicz.

"Mowa nienawiści to nie tylko słowa – to broń, która rani głęboko i często zostawia blizny na całe życie. Możemy się różnić, ale różnice powinny prowadzić do rozmowy, nie do nienawiści. Słowa mają wielką moc – mogą budować więzi i jednoczyć ludzi. Mogą też i niszczyć, zostawiając po sobie pustkę, której nic nigdy nie będzie w stanie wypełnić" – podkreśla włodarz Gdańska.

Kolejne groźby wobec Owsiaka. 66-latka usłyszała zarzut

W środę policja zatrzymała 66-letnią mieszkankę Torunia. Izabela M. miała kierować groźby karalne w stosunku do szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon podejrzanej.

66-letnia kobieta zamieściła w sieci wpis o następującej treści: "Giń człeku i to jak najszybciej dość okradania dość twojego dorabiania się z naiwności Polaków twoje wille za granicą, twoja willa w Polsce twoje dzieci uczą się za granicą i pensje twoje i twojej żony dość rozlicz się i zmień okulary bo takie noszą LGBT [pisownia oryginalna – red.]".

