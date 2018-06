Z Sejmu do Brukseli. Kuchciński ma zgodę prezesa na start do Parlamentu Europejskiego

– Kuchciński mówił nam, że dostał zgodę od prezesa Jarosława Kaczyńskiego na start w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. To był jego pomysł, jego decyzja. Bardziej realne jest to, że zrezygnuje wiosną następnego roku, aniżeli teraz na jesieni – poinformowała portal wp.pl osoba z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Po wyborach samorządowych marszałek Sejmu Marek Kuchciński ma przestać pełnić funkcję marszałka Sejmu – podała dziś „Rzeczpospolita”. Według gazety, Marek Kuchciński miałby przestać być marszałkiem Sejmu po wyborach samorządowych. Miejsce drugiej osoby w państwie za Kuchcińskiego ma objąć Małgorzata Wassermann, posłanka PiS, przewodnicząca komisji śledczej w sprawie Amber Gold.