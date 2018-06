Pawłowicz o odejściu Kaczyńskiego: Opozycja może płakać

To najbardziej elektryzująca informacja, która obiegła ostatnio PiS! Prezes Jarosław Kaczyński po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych ma zrezygnować ze swojej funkcji – donosi "Fakt". Dziennik powołuje się na współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Według niego, informacja o rezygnacji Kaczyńskiego "poszła i to siłą wodospadu". Inny rozmówca dziennika zastanawia się, czy Jarosław Kaczyński "wypuścił" ją dlatego, że chce „wybadać” reakcję w PiS, czy rzeczywiście taką podjął decyzję.



Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS, ocenia: – Jestem przekonana, że prezes Jarosław Kaczyński będzie rządził jeszcze bardzo, bardzo długo. W Polsce nie ma innego polityka takiego formatu i na horyzoncie nie widać nikogo, kto mógłby mu dorównać.

Pawłowicz dodaje, że nie wierzy w plotki. – Najpierw plotki mówiły, że prezes już umiera na to kolano. Teraz wypuszczono kolejną plotkę, że prezes odchodzi, że nie może z nami wytrzymać. To są plotki, które mają podważyć zaufanie sympatyków PiS. Pan prezes jeszcze będzie długo, a opozycja niech płacze, niech się martwi. Tylko to im zostało – wskazała posłanka w rozmowie z AIP24.