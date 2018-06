Macron chce sankcji dla krajów, odmawiających współpracy ws. migrantów

– Jestem za wprowadzeniem sankcji, jeśli nie uda się współpracować – stwierdził Macron, podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Hiszpanii Pedro Sánchezem.

Co dalej z nielegalnymi imigrantami

Emmanuel Macron i Pedro Sánchez zgodzili się, że jednym z elementów rozwiązania problemu imigrantów nielegalnie przybywających do UE, może być tworzenie zamkniętych ośrodków (niedaleko miejsc, gdzie imigranci najczęściej starają się dostać do Europy), w których będa oni czekać na na decyzje ws. przyjęcia do UE.

Jak podkreślają francuskie władze, chodzi o identyfikację, którzy z imigrantów uciekają przed wojną i prześladowaniami, a którzy są imigrantami ekonomicznymi. Z tych ośrodków, imigranci byliby "rozdzielani" do państw Unii. Nad lokalizacją ośrodków miałby czuwać Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR).

Słowa prezydenta Francji mają szczególne znaczenie w kontekście planowanego na dzisiaj mini-szczytu części państw UE. Spotkanie poświęcone będzie tylko polityce imigracyjnej i poprzedzi planowany na 28-29 czerwca oficjalny szczyt Unii Europejskiej. Termin mini-szczytu (24 czerwca) został potwierdzony dwa dni temu przez szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Spotkanie odbędzie się w Brukseli.