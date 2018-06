Dymisja selekcjonera? Nawałka: Nie podejmuję decyzji na gorąco

Selekcjoner przyznał na konferencji, że pod względem mentalnym nie ma żadnych zastrzeżeń, co do wczorajszego meczu. – Tak samo, jak i do zaangażowania piłkarzy. Przeciwnik był bardzo mocny, z najwyższej półki. Nasza dyspozycja z Euro nie wystarczyłaby do pokonania Kolumbii. Przewaga w aspekcie piłkarskim była widoczna – wskazywał.

Adam Nawałka podkreślił, że skupia się na następnym spotkaniu. – Z dużym dystansem podchodziliśmy jako drużyna do udziału w Mistrzostwach Świata. Każdy miał swoje marzenia, plany i staraliśmy się wszystko zrobić, aby przygotować się optymalnie i te plany spełnić. Stało się inaczej i wracamy do domu – mówił.