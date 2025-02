Powraca sprawa "dwóch wież". Wrzosek ma nową funkcję

Pod koniec stycznia Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że prok. Ewa Wrzosek będzie zajmować się przestępczością gospodarczą.

"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej informujemy, że z dniem 3 lutego 2025 r. Pani Prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do wykonywania czynności służbowych w 3 Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie" – czytamy we wpisie opublikowanym w piątek na platformie X.

Wraca sprawa sprzed lat

W raporcie przygotowanym przez prokuratora Dariusz Korneluk sprawującego funkcję Prokuratora Krajowego dużo miejsca poświęcono sprawie "dwóch wież", o której przed laty pisała "Gazeta Wyborcza".

"W styczniu 2019 r. seria publikacji „Gazety Wyborczej” obnażyła kulisy negocjacji biznesowych pomiędzy liderem Prawa i Sprawiedliwości oraz austriackim przedsiębiorcą G.B., które dotyczyły wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Po tym, jak transakcja nie doszła do skutku, pełnomocnicy w/w, w dniu 25 stycznia 2019 r. zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa przez J.K." – stwierdzono w raporcie.

Przypomnijmy, że Prokuratura Krajowa w 2019 roku odmówiła wszczęcia postępowania w związku z zawiadomieniem Geralda Birgfellnera.

Wrzosek "zajmie się" Kaczyńskim

Portal Niezalezna.pl donosi, że kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie podjęło właśnie decyzję o wszczęciu śledztwa. Problemem okazało się jednak znalezienie chętnego prokuratora do wzięcia na siebie roli referenta. Ludzie Bodanra nie znaleźli ani jednego chętnego. "Z prostej przyczyny – nie chcą ryzykować, bo jako prawnicy zdają sobie sprawę z bezprawności tego działania i wiedzą, że grożą za nie w przyszłości konsekwencje dyscyplinarne, a nawet karne" – czytamy.

Zrobiono więc losowanie. Niestety, dla Bodnara, wypadło na prokurator Martę Choromańską, która w 2020 roku broniła zabytkowego kościoła przed atakami proaborcyjnych wandali. Zdecydowano więc o konieczności zmiany.

I stąd niedawny komunikat Prokuratury Okręgowej w Warszawie, że prok. Ewa Wrzosek będzie skierowana do 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wrzosek ma być bowiem typowana do śledztwa ws. "dwóch wież".

"Wedle naszego informatora, Wrzosek miała zadeklarować gotowość prowadzenia działań wobec Jarosława Kaczyńskiego oraz postawienie mu szybko zarzutów" – czytamy.

