Będzie nowy podatek? Cel: Walka z otyłością

Podatek od cukru oznaczałby wyższe ceny zawierających go produktów. Miałoby to stanowić zachętę do zdrowszego trybu życia i ograniczenia cukru w diecie. Gazeta.pl zwraca uwagę, że polskie dzieci jedzą najwięcej cukru w Europie. Dzieci poniżej 10. roku życia spożywają aż 95 g dziennie, czyli 19 łyżeczek. Dzienny, bezpieczny limit to 6 łyżeczek.

– To jest jak akcyza na papierosy. Należy iść w tym kierunku. Otyłość wśród Polaków jest wysoka. Dlaczego nie walczyć z nią przez podwyższenie cen? – powiedział w rozmowie z "Super Express" wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Taki podatek obowiązuje od kwietnia w Wielkiej Brytanii, choć na razie dotyczy tylko napojów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, podatek od cukru powinien wynosić co najmniej 20 proc. ceny zawierającego go produktu.