Problemy Młynarskiej w TVN Style? "Traktuje się ją jako spadochroniarza"

Młynarska wcześniej pracowała w TLC, gdzie pełniła funkcję dyrektor programowej. Dziennikarka prowadziła także program w "Wirtualnej Polsce". Jednak na wiosnę grupa Discovery kupiła Scripps Networks Interactive, stając się jednocześnie właścicielem TVN-u. Było więc wiadomo, że wkrótce nastąpią zmiany.

Młynarska przeszła do TVN Style, czyli swojego dotychczasowego konkurenta, który teraz należy do jednej spółki. Dziennikarka otrzymała swój program, który zadebiutuje jesienią, a także ma wspierać projekty programowe i biznesowe. Według nieoficjalnych informacji, pracownicy TVN Style są jednak do niej nastawieni negatywnie. – Młynarska nie ma u ludzi z TVN Style autorytetu i okazywana jest jej niechęć. Traktuje się ją jako spadochroniarza, który dostał ważną rolę bez powodu (...) Niestety ludziom z TVN wydaje się, że to oni wciąż rozdają karty i ta niechęć do Agaty odbije się im czkawką. Nie jest tajemnicą, że w TVN Style polecą głowy – donosi portal pudelek.pl.