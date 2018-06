Marek Jurek krytykuje pomysł PiS

"To ta sama gra z opinią publiczną, co 11 lat temu". Marek Jurek punktuje PiS w kwestii aborcji

Popełniają te same błędy co 11 lat temu. (...) To jest ta sama gra z opinią publiczną, gra na zwłokę. Liczyłem na to, że błędy można naprawiać, ale jak widać...