Japończyk w Galicji

Feliks Jasieński na świat przyszedł w bogatej rodzinie szlacheckiej. Chociaż jako dorosły człowiek słynął z niebywałej erudycji, to jego formalne wykształcenie ograniczało się do szkoły podstawowej. W gimnazjum musiał powtarzać czwartą klasę, a do matury nie podszedł – przeszkodziła mu w tym poważna choroba oczu, która właśnie wówczas się ujawniła. Prześladować ona miała kolekcjonera do końca życia, wymuszając na nim noszenie charakterystycznych czarnych binokli, chroniących nadwrażliwy zmysł wzroku. Okulary te były jednym z najbardziej rzucających się w oczy elementów zewnętrznego wyglądu "Mangghi" i często pojawiały się na prezentujących go karykaturach malowanych przez jego przyjaciół artystów.