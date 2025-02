Walentynki tuż-tuż. To bardzo przyjemne, romantyczne święto jest w Polsce lubiane i dobrze, bo czułości nigdy nie jest za wiele. Przytulanie się ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i emocje, chroni nas przed złymi skutkami stresu. A w dniu św. Walentego przytulać się mamy do woli i… zajadać czekoladę, bo to idzie w parze!