Suzuki Swift

Odmieniony Swift jest napędzany trzycylindrowym silnikiem DualJet z napędem hybrydowym. Jednostka benzynowa, o pojemności 1,2 litra, współpracuje z hybrydowym napędem SHVS (jest to więc tzw. miękka hybryda). 83 KM mocy w przypadku miejskiego auta o wadze poniżej 1000 kg wystarczają, aby cieszyć się dynamiczną jazdą, choć na zwycięstwo w sprincie spod świateł nie ma wielkich szans (Swift na przyspieszenie od zera do 100 km/h potrzebuje ok. 12 s).